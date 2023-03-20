الإثنين 20-03-2023
الوكيل الاخباري

القبض على أشخاص سرقوا قطع حديدية من الضغط العالي في البادية الشمالية

118 مليون م3 تخزين سدود المملكة بعد المنخفض الأخير

الذهب يتجاوز 2000 دولار للأونصة للمرة الأولى منذ عام

تجميد عضوية النائب عبدالرحمن العوايشة 4 أشهر

الحكومة تقرر تحديد سقوف سعرية لاسعار الدجاج اعتباراً من يوم غد الثلاثاء

الكويت: إعلان حالة طوارئ بعد تسرب نفطي غرب البلاد

26756 حالة طلاق في الأردن من بينها 415 حالة خلع بالعام الماضي

إعفاء موظف من السجن 5 سنوات بعد اعترافه ودفعه قيمة ما اختلس

الحكومة الفرنسية تواجه اليوم مذكرتين لحجب الثقة

قاضي القضاة: الطلبات المرهقة وراء عزوف الشباب في الأردن عن الزواج

الإثنين، 20-03-2023 09:42 ص

الاحتلال يغلق المحال التجارية في حوارة

احتلال 10


الوكيل الإخباري - أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، المحال التجارية، وسط بلدة حوارة، جنوب نابلس.

اضافة اعلان


وأفاد أمين سر حركة "فتح" في حوارة كمال عودة، بأن قوات الاحتلال أجبرت أصحاب المحال التجارية على إغلاقها، وسط انتشار مكثف لجيش الاحتلال على الطريق الرئيس في البلدة.


وذكر أن الاحتلال دفع بتعزيزات إضافية من قواته، وأبقى على بعض النقاط كثكنات عسكرية.


وأكد أن حاجز حوارة يشهد أزمة خانقة في كلا الاتجاهين جراء تشديد قوات الاحتلال إجراءاتها العسكرية.


يذكر أن مديرية التربية والتعليم جنوب نابلس، قررت تعطيل المدارس في بلدتي حوارة ومادما، وتحويل الدوام إلى إلكتروني، عقب أحداث شهدتها البلدة يوم أمس.


وفا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
احتلال8

الاحتلال يعتقل شابا من العيسوية

77

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

ووو

الاحتلال يعيق حركة تنقل الفلسطينيين عند مدخل النبي صالح

احتلال8

الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين من الخليل

احتلال 1

الاحتلال يعتقل شقيقين من طولكرم

ظظ

إصابتان في هجوم للمستوطنين على مركبة غرب رام الله

أخبار متعلقة
ف

إصابة ثلاثة صحفيين خلال العدوان على مدينة نابلس

اسعاف 5

شهيدان و25 إصابة بينها 4 خطيرة برصاص الاحتلال في نابلس

احتلال 5

الاحتلال يستولي على مركبة ومنشار لقص الحجر في نابلس

طفل

استشهاد طفل متأثرا بجروحه في نابلس

احتلال 55

الاحتلال يعتقل أسيرا محررا من طولكرم

99

مقاومون ينفذون عمليات إطلاق نار وتفجير عبوات في جنين ونابلس