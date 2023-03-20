الاحتلال يغلق المحال التجارية في حوارة

الوكيل الإخباري - أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، المحال التجارية، وسط بلدة حوارة، جنوب نابلس.

اضافة اعلان



وأفاد أمين سر حركة "فتح" في حوارة كمال عودة، بأن قوات الاحتلال أجبرت أصحاب المحال التجارية على إغلاقها، وسط انتشار مكثف لجيش الاحتلال على الطريق الرئيس في البلدة.



وذكر أن الاحتلال دفع بتعزيزات إضافية من قواته، وأبقى على بعض النقاط كثكنات عسكرية.



وأكد أن حاجز حوارة يشهد أزمة خانقة في كلا الاتجاهين جراء تشديد قوات الاحتلال إجراءاتها العسكرية.



يذكر أن مديرية التربية والتعليم جنوب نابلس، قررت تعطيل المدارس في بلدتي حوارة ومادما، وتحويل الدوام إلى إلكتروني، عقب أحداث شهدتها البلدة يوم أمس.



وفا

