شهيدان و25 إصابة بينها 4 خطيرة برصاص الاحتلال في نابلس

الوكيل الإخباري -استشهد، اليوم الأربعاء، فلسطينيان، وأصيب 25 آخرون بينهم 4 بجروح خطيرة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال عدوانها المتواصل على من مدينة نابلس.

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وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب، أن الفلسطينيين استشهدا متأثرين بجروحهما برصاص الاحتلال، فيما استقبل مستشفى رفيديا الحكومي 20 إصابة بالرصاص الحي، بينها 4 إصابات خطيرة، ومستشفى نابلس التخصصي، إصابة حرجة بالرصاص الحي في البطن والظهر، ومستشفى النجاح، 4 إصابات بالرصاص الحي.





وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت حارة الشيخ مسلم على أطراف البلدة القديمة من نابلس، وحاصرت منزلا، وسط إطلاق نار كثيف.



وقالت مصادر إن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال، التي أطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز باتجاههم، ما أدى إلى إصابة 20 منهم بالرصاص بينهم 4 بحالة الخطر.



وأفاد مدير الاسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل، بأن قوات الاحتلال ما زالت تمنع الطواقم الطبية من الوصول إلى المكان المحاصر في حارة الشيخ مسلم بالبلدة القديمة.



وفا