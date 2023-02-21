استشهاد طفل متأثرا بجروحه في نابلس

الوكيل الإخباري - أعلنت مصادر طبية بمستشفى رفيديا الحكومي في نابلس، مساء الاثنين، عن استشهاد الطفل منتصر محمد ذيب الشوا (16 عاما)، متأثرا بجروحه.

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وأصيب الطفل الشوا من مخيم بلاطة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في الثامن من الشهر الجاري، حيث اخترقت رصاصة رأسه من خلف الأذن وخرجت من الفم، ووصل بحالة توقف قلب وتنفس، وتم إجراء الإنعاش اللازم، حيث مكث بالعناية المكثفة، إلى ان أعلن عن استشهاده .



وباستشهاد الطفل الشوا، يرتفع عدد الشهداء الذين ارتقوا منذ بداية العام الجاري برصاص جيش الاحتلال والمستوطنين إلى 50 شهيدا، بينهم 4 برصاص المستوطنين، و12 طفلا وسيدة مسنة، وأسير في سجون الاحتلال.

وفا