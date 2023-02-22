الأربعاء 22-02-2023
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الأربعاء، 22-02-2023 01:48 م

إصابة ثلاثة صحفيين خلال العدوان على مدينة نابلس

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الوكيل الإخباري - أصيب ثلاثة صحفيين، اليوم الأربعاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها مدينة نابلس.

وأفادت مصادر، بأن الصحفيين: عمير استيتية أصيب بشظية في الأذن، ومحمد الخطيب برصاصة في اليد، وأحمد خلف، بحالة اختناق.

يذكر أن العدوان المتواصل على مدينة نابلس، أسفر عن استشهاد مواطنين وإصابة 39 آخرين بينهم 5 بجروح خطيرة.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب، أن المواطنين عدنان سبع بعارة (72 عاما)، ومحمد خالد عنبوسي (25 عاما)، استشهدا متأثرين بجروحهما برصاص الاحتلال، فيما استقبل مستشفى رفيديا الحكومي 26 إصابة بالرصاص الحي، بينها 4 إصابات خطيرة، ومستشفى نابلس التخصصي 6 إصابات إحداها حرجة بالرصاص الحي في البطن والظهر، ومستشفى النجاح 4 إصابات بالرصاص الحي، ومستشفى الاتحاد النسائي 3 إصابات.

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