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الإثنين، 10-05-2021 02:52 م

تمهيدا لمسيرات المستوطنين الاستفزازية

الاحتلال يغلق شوارع القدس القديمة

احن
توضيحية


الوكيل الإخباري - أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، شوارع مدينة القدس المحتلة أمام المواطنين المقدسيين، ومنعتهم من الدخول عبرها، تمهيدا لمسيرات المستوطنين الاستفزازية.

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وبدأ آلاف المستوطنين، مسيراتهم الاستفزازية التي انطلقت قرب باب العامود، وشارع صلاح الدين، وشارع الواد، وفي الحي الإسلامي في الطريق الى حائط البراق، بالقدس القديمة.


واندلعت مواجهات عنيفة قرب باب العامود، خلال تصدي الفلسطينيين لمسيرة المستوطنين، حيث أطلقت قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع بكثافة نحوهم - الفلسطينيين - .


المصدر : وفا 

 




 

 


 

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