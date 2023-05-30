الاحتلال يقتحم مخيم نور شمس شرق طولكرم

الوكيل الاخباري - اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء، مخيم نور شمس، شرق مدينة طولكرم.

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وذكرت مصادر، أن قوة خاصة مستعربة تساندها قوات كبيرة من جيش الاحتلال وجرافة عسكرية، اقتحمت المخيم وسط إطلاق كثيف للأعيرة النارية وقنابل الصوت.



ونشرت قوات الاحتلال دورياتها الراجلة والمحمولة في شوارع وأزقة المخيم ومداخله، ودارت مواجهات عنيفة في المكان، في الوقت الذي منعت فيه مركبات الإسعاف من الدخول إلى المخيم.



كما اقتحمت قوات الاحتلال عددا من منازل المواطنين الفلسطينيين بعد تفجير أبوابها، وفتشتها تفتيشا دقيقا وخربت محتوياتها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وتشهد سماء المخيم تحليقا منخفضا لطائرات الاستطلاع.

وفا