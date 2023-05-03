الاحتلال يعتقل فلسطينيين في طولكرم

الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أسيرين محررين من بلدة علار، شمال طولكرم.

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وذكرت مصادر لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال اعتقلت المحرر أرقم رياض خالد هرشة (28 عاماً) من بلدة قفين، والمحرر عماد أحمد أبو عصبة (36 عاماً) من بلدة علار، بعد أن داهمت منزليهما.



من جهة ثانية، واصلت قوات الاحتلال إغلاق مدخل قرية شوفة جنوب شرق طولكرم المحاذي لمستوطنة "أفني حيفتس" المقامة على أراضيها، بالسواتر الترابية لليوم الثاني على التوالي، ونشرت دورياتها في الأراضي القريبة منها، ومنعت المركبات والمواطنين من المرور، ما اضطرهم إلى سلوك طرق ترابية للوصول إلى المدينة والقرى المجاورة.

وفا