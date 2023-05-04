9 إصابات بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال في رام الله

الوكيل الإخباري - أصيب، فجر اليوم الخميس، تسعة فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب العشرات بحالات اختناق بالغاز السام، خلال مواجهات اندلعت في بلدتي بيت ريما، والنبي صالح، شمال غرب رام الله.

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وقالت مصادر إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، وإن مواجهات اندلعت في المكان، أسفرت عن إصابة 6 فلسطينيين بالرصاص الحي، بالأطراف السفلية من الجسم.



وأشارت إلى أن عشرات الفلسطينيين أصيبوا بحالات اختناق جراء الغاز السام، الذي أطلقه جيش الاحتلال صوب الفلسطينيين ومنازلهم في البلدة.



ولفتت مصادر ، إلى أن قوات الاحتلال أحرقت بشكل متعمد مركبة أحد الفلسطينيين، بعد استهدافها بوابل من قنابل الغاز، كما تعرضت العديد من ممتلكات الفلسطينيين للتخريب والتكسير المتعمد.



وفي السياق ذاته، أصيب ثلاثة فلسطينيين، فجر اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال، خلال مواجهات في بلدة النبي صالح.

وفا