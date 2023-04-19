الأربعاء 19-04-2023
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الأربعاء، 19-04-2023 11:01 ص

الاحتلال يكثف تواجده العسكري جنوب جنين

احتلال 999


الوكيل الاخباري - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بلدة قباطية وقرية طورة جنوب جنين .

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وذكرت مصادر أمنية لـ"وفا"، ان قوات الاحتلال شنت حملة تمشيط واسعة في قباطية وطورة، وسيّرت آلياتها في الشوارع، ما أدى الى اندلاع مواجهات، دون أن يبلغ عن اعتقالات.


وأضافت المصادر ذاتها، أن تلك القوات شددت من اجراءاتها العسكرية في محيط بلدتي عرابة وقباطية وخربة الحفيرة.


وأشارت إلى أن تلك القوات أعاقت حركة تنقل الفلسطينيين بالقرب من سيلة الظهر، حيث قامت عند الحاجز العسكري المقام قرب موقع مستوطنة "حوميش" المخلاة بتفتيش المركبات، والتدقيق في هويات راكبيها.

 

وفا


 




 

 


 

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