الاحتلال يهدم ثلاثة منازل في الخليل

الوكيل الاخباري-

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هدمت قوات الاحتلال يوم الثلاثاء، ثلاثة منازل في بلدتي بني نعيم ويطا بمحافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.وأفادت مصادر ، بأن قوات الاحتلال هدمت منزل المواطن الفلسطيني طلال ياسر العدرة في قرية الديرات شرقي بلدة يطا جنوبي الخليل، الذي يتكون من طابقين وتبلغ مساحته 260 متراً مربعاً، ويأوي خمسة أفراد، كما اقتلعت عدداً من الأشجار المثمرة وجرفت مساحات من الأراضي المحيطة بالمنزل.وداهمت قوات الاحتلال تجمع "أبو شعبان" شرقي يطا، وهدمت منزلاً يعود للمواطن فارس جميل عوض، تبلغ مساحته 150 متراً مربعاً، ويقطنه خمسة أفراد.وكانت قد اقتحمت قوات الاحتلال تجمع "ياقين" وهدمت منزل المواطن الفلسطيني إيهاب هارون ادعيس مناصرة، المكون من طابقين، وتبلغ مساحته 340 متراً مربعاً، ويقطنه ما يزيد على 20 فرداً.