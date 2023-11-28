الثلاثاء 28-11-2023
الوكيل الاخباري
 

رئيس الأركان الإسرائيلي: الجيش والاستخبارات فشلوا في 7 أكتوبر

إصابة جنديين إسرائيليين في انفجار عبوة شمالي غزة

كتائب القسام: ندعو الوسطاء للضغط على الاحتلال للالتزام بكافة بنود الهدنة

بتوجيهات ملكية سامية .. إخلاء أردنية وابنتها الفلسطينية وطفل آخر من غزة

بيان صادر عن حماس بشأن الأسرى

ولي العهد يزور مصابي المستشفى الميداني بمدينة الحسين الطبية - صور

حاملة المروحيات الفرنسية "ديكسمود" ترسو في مصر لاستقبال الأطفال المصابين من غزة للعلاج

واشنطن بوست تتحدث عن صفقة موسعة بين اسرائيل وحماس

الخارجية: فريق من السفارة الاردنية يقدم خدمات قنصلية بالخُبر السعودية

في خرق متواصل للهدنة: إصابة أربعة فلسطينيين برصاص الاحتلال في غزة

عاجل

رئيس الأركان الإسرائيلي: الجيش والاستخبارات فشلوا في 7 أكتوبر

الثلاثاء، 28-11-2023 02:18 م

الاحتلال يهدم ثلاثة منازل في الخليل

FPCHr


الوكيل الاخباري- هدمت قوات الاحتلال يوم الثلاثاء، ثلاثة منازل في بلدتي بني نعيم ويطا بمحافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.اضافة اعلان


وأفادت مصادر ، بأن قوات الاحتلال هدمت منزل المواطن الفلسطيني طلال ياسر العدرة في قرية الديرات شرقي بلدة يطا جنوبي الخليل، الذي يتكون من طابقين وتبلغ مساحته 260 متراً مربعاً، ويأوي خمسة أفراد، كما اقتلعت عدداً من الأشجار المثمرة وجرفت مساحات من الأراضي المحيطة بالمنزل.

وداهمت قوات الاحتلال تجمع "أبو شعبان" شرقي يطا، وهدمت منزلاً يعود للمواطن فارس جميل عوض، تبلغ مساحته 150 متراً مربعاً، ويقطنه خمسة أفراد.

وكانت قد اقتحمت قوات الاحتلال تجمع "ياقين" وهدمت منزل المواطن الفلسطيني إيهاب هارون ادعيس مناصرة، المكون من طابقين، وتبلغ مساحته 340 متراً مربعاً، ويقطنه ما يزيد على 20 فرداً.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
حح

رئيس الأركان الإسرائيلي: الجيش والاستخبارات فشلوا في 7 أكتوبر

04101851367800026428018528120003

إصابات بالاختناق في مواجهات بجبع واقتحام عدة قرى بمحافظة جنين

99

إصابة جنديين إسرائيليين في انفجار عبوة شمالي غزة

0

كتائب القسام: ندعو الوسطاء للضغط على الاحتلال للالتزام بكافة بنود الهدنة

46ba1d750e12bdce3a2c56dffe1a4cfe

بيان صادر عن حماس بشأن الأسرى

شهيد طوباس.jpeg-64cc62ee-1b2e-45e4-82d2-ee70510e7715

استشهاد طفل من قرية تياسير شرق طوباس متأثرا بإصابته

أخبار متعلقة
2

عقب عملية إطلاق النار.. الاحتلال يغلق مداخل بيت لحم ويداهم الخليل - فيديو

جيش-اقتحام-جيب-scaled

قوات الاحتلال تقتحم مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية -فيديو

عرين

بيان تحذيري صادر عن "عرين الأسود"

5202119235624514224542

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في الخليل

FCdj1mpXoAItd5Y

إصابات بالاختناق عقب قمع الاحتلال مسيرة طلابية إسنادا لغزة في الخليل

00063588007836802812770604808254

الاحتلال يغلق إذاعة في الخليل