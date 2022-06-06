الإثنين 06-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

السير تتعامل مع حافلة عالقة على مسرب جسر النشا في عمان

وزارة التنمية تصدر تقريرها لشهر أيار الماضي

الحاج توفيق يطالب بتأجيل القروض 3 أشهر لتنشيط الحركة التجارية

حماية المستهلك: أسعار الدجاج في الأردن أعلى من تركيا والسعودية ومصر

الخصاونة: لدينا بنى تحتية تقترب من مثيلاتها في الدول المتقدمة

المطاعم: رفعنا للصناعة والتجارة قائمة بأسعار معدلة لبعض الوجبات السريعة

سماع دوي انفجار قوي يهز بيروت

الهند تحاول إحتواء غضب عارم من تصريحات مسيئة للإسلام

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

الصناعة والتجارة تتابع ملاحظات بقيام بعض المطاحن بالمتاجرة بالأعلاف والطحين

الإثنين، 06-06-2022 12:32 م

الاحتلال يهدم 300 منزل بالضفة والقدس منذ بداية العام الحالي

20190821121603afpp-afp_1jn9ea.h-730x438


الوكيل الاخباري- قالت منظمة الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة (أوتشا)، في تقرير لها اليوم الاثنين، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي هدمت 300 مبنى بالضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة منذ مطلع العام الحالي.

اضافة اعلان


وحذرت المنظمة الأممية، من خطورة سياسة هدم المنازل التي تتبعها سلطات الاحتلال بالقدس والضفة، خاصة في مناطق (ج).


وأوضح التقرير، أنه كما هو الحال في معظم عمليات الهدم، يتذرع الاحتلال بالافتقار إلى رخصة بناء تابعة للاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة أنه يكاد يكون من المستحيل على الفلسطينيين الحصول على مثل هذه التصاريح أو تلك الرخصة في القدس، نظرا لسياسة التضييق التي تتبعها سلطات الاحتلال ضد الفلسطينيين في القدس ومناطق (ج).


وأوضح التقرير، أن الوضع في الضفة والقدس صعب، حيث تواجه العائلات والتجمعات الفلسطينية في المنطقة (ج) والقدس الشرقية والمنطقة الخاضعة لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي في مدينة الخليل بيئة قسرية، بسبب مجموعة من السياسات والممارسات الاحتلالية طويلة الأمد، بحيث يمنع نظام التخطيط التقييدي والتمييزي المطبق في المنطقة (ج) والقدس الشرقية الفلسطينيين من تلبية احتياجاتهم من السكن وسبل العيش والخدمات الأساسية.


وقالت المنظمة الأممية، إن الأرقام تعكس ارتفاعا في هدم المباني المملوكة للفلسطينيين وما نتج عن ذلك من تهجير للسكان من منازلهم في جميع أنحاء الضفة الغربية منذ عام 2009، إلى جانب السياسات والممارسات الأخرى، ويساهم التهديد بهدم المنازل ومصادر الرزق في خلق بيئة قسرية تضغط على الناس لمغادرة مناطق إقامتهم.

 

بترا

 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp-Image-2019-10-20-at-9.43.40-AM-1-750x430

الرئاسة الفلسطينية تدين اقتحامات المستوطنين المتطرفين للاقصى

1625380879-6767-37

الاحتلال يعتقل شابا من مخيم الأمعري في رام الله

220221482447882777867

الاحتلال يعتقل أربعة فلسطينيين من الخليل

9b74d690-53fe-4799-ab13-02aec4fba04d

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

احتلال 1

الاحتلال يعتقل أسيرا محررا من نابلس

سجون

المعتقل أحمد أبو عواد من جنين يدخل عامه الـ20 في سجون الاحتلال

أخبار متعلقة
1583abe8b9828a_KNOLHEIPMFQJG

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين في الخليل

gxJIHf8FwkgeCnW5YniBcHbQeFXNpCA2cE4GZeMo

الاحتلال يعتقل فلسطينيا من القدس

zkSxL

الاحتلال يعتقل 4 فلسطينيين من مخيم قلنديا شمال القدس

جنود-الاحتلال-أثناء-اعتقالهم-لفلسطيني-في-الضفة-الغربية-أمس-ا-ف-ب-1

الاحتلال يعتقل 16 فلسطينيا بالضفة الغربية

52022119271855234706

الاحتلال يقتحم منزل شيرين أبو عاقلة في القدس- فيديو

الاحتلال

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في البيرة