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الأربعاء، 26-04-2023 01:22 م

الاحتلال يواصل حصار أريحا لليوم الخامس

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الوكيل الاخباري - تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الخامس على التوالي، فرض حصارها العسكري على مدينة أريحا.

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وأوضحت مصادر أمنية لــ"وفا"، أن قوات الاحتلال تواصل تشديد إجراءاتها العسكرية على مداخل مدينة أريحا الرئيسية والفرعية، وتقوم بإيقاف مركبات المواطنين الفلسطينيين على مداخل المدينة وتفتيشها والتدقيق ببطاقاتهم الشخصية، ما تسبب بإعاقة دخولهم إليها أو الخروج منها.


وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال احتجزت عددا من المواطنين الفلسطينيين عند المدخل الشمالي لأريحا، وانزلتهم بالقوة من مركباتهم، قبل أن تطلق سراحهم.


ويشهد المدخل الشمالي، والبوابة الصفراء قرب معبر الكرامة، والمدخل الجنوبي قرب عقبة جبر، تواجدا مكثفا لقوات الاحتلال.


وفا


 




 

 


 

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