البرلمانان العربي والإفريقي يتفقان على حشد الدعم الدولي للقضية الفلسطينية

الوكيل الاخباري - اتفق البرلمان العربي مع نظيره الإفريقي على اتخاذ خطوات مشتركة، من أجل حشد الدعم الدولي للقضية الفلسطينية وفضح الانتهاكات المستمرة التي تقوم بها القوة القائمة بالاحتلال.

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وأكد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي خلال لقائه رئيس البرلمان الإفريقي (برلمان عموم إفريقيا)، افتراضياً، فورتشين شارومبيرا، أن الدفاع عن القضية الفلسطينية يمثل مرتكزاً رئيسياً من مرتكزات الشراكة العربية الإفريقية، انطلاقاً من المكانة الكبيرة التي تحتلها قضية فلسطين لدى الشعبين العربي والإفريقي.



وثمن العسومي، موقف البرلمان الإفريقي وموقف الدول الإفريقية الداعم دائماً للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.



من جهة أخرى، بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات العربية الإفريقية خاصة على الصعيد البرلماني، واتفقا على تكثيف آليات التشاور والتنسيق المشترك بما يخدم مصالح الشعبين العربي والإفريقي ويدافع عن قضاياهم العادلة.



وفا

