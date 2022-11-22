البيرة: وقفة أمام الصليب الأحمر إسنادا للأسرى في سجون الاحتلال

الوكيل الإخباري-شارك عشرات الأشخاص ، وممثلون عن هيئات الأسرى والمؤسسات الحقوقية، اليوم الثلاثاء، في الاعتصام الأسبوعي لإسناد الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في مدينة البيرة.

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وخصص الاعتصام، الذي انضم اليه طلبة من مدرسة المستقبل الصالح الأساسية، لتسليط الضوء على معاناة الأسرى الأطفال في سجون الاحتلال، بالتزامن مع ذكرى يوم الطفل العالمي، التي تصادف 20 تشرين الثاني/ نوفمبر من كل عام.

ووجه المشاركون تحية للأسير نائل البرغوثي، الذي دخل عامه الـ 43 في سجون الاحتلال الإسرائيلي، داعين المجتمع الدولي لتبني موقف دولي حازم يلزم سلطات الاحتلال بالإفراج عن المعاد اعتقالهم بعد الإفراج عنهم بموجب صفقة التبادل عام 2011.



كما طالبوا بالضغط على إدارة سجون الاحتلال لتحرير الأسرى المرضى وعلى رأسهم ناصر أبو حميد المريض بالسرطان، لتمكينهم من تلقي العلاج في محاولة لإنقاذ حياتهم.



ويعتقل الاحتلال نحو 160 طفلاً، تقل أعمارهم عن 18 عامًا، في سجون "الدامون"، و"مجدو"، و"عوفر".



وسجلت منذ مطلع العالم الجاري 2022 أكثر من 750 حالة اعتقال بين صفوف الأطفال، كان من بينهم جرحى تعرضوا لإطلاق نار قبل أو أثناء اعتقالهم، ومرضى.

وحسب إحصائية صادرة عن نادي الأسير، من بين الأطفال الأسرى ثلاث فتيات، وخمسة معتقلين إداريًا.



وفا

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