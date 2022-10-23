أريحا: وقفة دعم وإسناد للأسرى في سجون الاحتلال

الوكيل الإخباري-شارك فلسطينيون وطالبات وأهالي أسرى، اليوم الأحد، في وقفة دعم وإسناد للأسرى والأسيرات، في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

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ورفع المشاركون في الوقفة التي نظمت في مدرسة بنات أريحا الثانوية، بدعوة من نادي الأسير ومديرية التربية والتعليم والقوى الوطنية في المحافظة، صور الأسرى، خاصة المضربين عن الطعام.



وقال مدير نادي الأسير في أريحا عيد براهمة لـ"وفا"، إن هذه الوقفة تتزامن مع استمرار تنفيذ الاعتصامات والوقفات التضامنية مع الأسرى في سجون الاحتلال، وتدهور الوضع الصحي لعدد منهم.



ودعا المشاركون، المؤسسات الدولية إلى التدخل السريع لإنقاذ حياة الأسرى المرضى، خاصة الأسير المريض ناصر أبو حميد، والإفراج عن الأسرى في سجون الاحتلال.



وفا