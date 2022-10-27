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الخميس، 27-10-2022 09:16 ص

إصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال في الخليل

احتلال9


الوكيل الإخباري- أصيب ثلاثة شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط واعتقل 9 آخرون، اليوم الخميس، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

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وقال الناشط الإعلامي محمد عوض، إن ثلاثة شبان أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بحالات اختناق بالغاز السام، خلال مداهمة الاحتلال بلدة بيت أمر.


وأضاف أن قوات الاحتلال اعتقلت تسعة مواطنين بينهم أسرى محررون وفتية، وهم: مرشد محمد عوض (45 عاما)، وأشرف علي صبارنة (40 عاما)، وقاسم خالد العلامي (18 عاما)، وشريف زهدي عوض (18 عاما)، ومحمد زهدي عوض (17 عاما)، ومحمد رفعت الصليبي (22 عاما)، وقيس محمد أبو مارية (21 عاما)، وأبي يوسف أبو مارية (17 عاما)، ومجد زهير مقبل (18 عاما).


وأشار عوض إلى أن قوات الاحتلال داهمت معظم أحياء البلدة، وأجرت عمليات تفتيش واسعة للمنازل، واستجوبت عددا كبيرا من أصحابها بعد احتجازهم لعدة ساعات.

 

وفا


 




 

 


 

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