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الأربعاء، 17-01-2024 01:24 م

الخارجية الفلسطينية: الإفلات المستمر من العقاب يعمّق فشل المجتمع الدولي بمعاقبة الاحتلال

الخارجية الفلسطينية2


الوكيل الاخباري - قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، "إن فشل المجتمع الدولي في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ومعاقبته على انتهاكاته الجسيمة في قطاع غزة والضفة الغربية بما في القدس، يوفر له الإفلات من العقاب، ويبرر استمراره في استهداف المدنيين".

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وأوضحت، الوزارة، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن اليمين الإسرائيلي المتطرف يحرص على إفشال أية جهود إقليمية ودولية لوقف الحرب، وعلى إطالة أمدها لتحقيق مصالحه للبقاء في الحكم والبحث عن أبواب للهروب من أية مساءلة أو محاسبة.


ولفتت إلى أن اليمين الإسرائيلي يتعامل مع الحرب كفرصة لتطبيق أيدولوجيته الظلامية ومشاريعه الاستعمارية التوسعية وكراهيته للفلسطينيين ولوجودهم في بلادهم.


وأشارت إلى أن نتنياهو يتفنن في محاولات الترويج المضلل لاختلاق حجج للدفاع عن النفس والتغطية على موقفه في إطالة أمد الحرب لاستكمال طحن قطاع غزة بمن فيه، إذ كان أولها رفع شعارات وأهداف صعبة التحقيق ومتناقضة، وتعمد عدم ترتيبها وفقاً لأولوية واضحة تمكنه من التلاعب في زمن الحرب.


 




 

 


 

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