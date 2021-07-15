الخميس 15-07-2021
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الخميس، 15-07-2021 04:03 م

الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته بشأن التهجير القسري

فلسطين


الوكيل الإخباري - حملت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية ، حكومة الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن عمليات التهجير القسري، وهدم منازل المواطنين الفلسطينيين ومساكنهم في الأرض الفلسطينية المحتلة.

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واعتبرت الوزارة في بيان لها، اليوم الخميس، أن ما يجري هو عمليات تطهير عرقي وجريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، معربة عن استغرابها من صمت المجتمع الدولي حيال ما يجري.


وطالبت مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه جريمة هدم خربة حمصة الفوقا، والتي تسببت بتشريد أكثر من 60 مواطنا من بينهم 35 طفلا.


ورأت الوزارة أن على الدول التي تنتقد فلسطين في إثارة البند السابع على جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان أن تخجل من نفسها، وهي تتقاعس وتتخلى عن تحمل مسؤولياتها في منع وإدانة جرائم وانتهاكات الاحتلال لحقوق الإنسان وللقوانين الدولية، مؤكدة أن ما تتعرض له خربة حمصة الفوقا، ما هو الا دليل جديد على أن الاحتلال أصبحت دولة "أبرتهايد" بما تعنيه الكلمة من معنى.

 

المصدر : وفا 

 

 

 

 

 




 

 


 

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