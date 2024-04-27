السبت 27-04-2024
الوكيل الاخباري
 

مظاهرات في 56 مدينة مغربية دعما لغزة

وفيات السبت 27/ 4/ 2024

الأمم المتحدة: 37 مليون طن من الأنقاض في غزة تحتاج 14 عامًا لإزالتها

شهيدان برصاص الاحتلال في جنين

قوات الاحتلال تقتحم عقربا جنوب نابلس

بسبب موجة الحر غير الاعتيادية .. وفاة طفلين في غزة

10 إصابات إثر حادث تصادم مركبتين في جرش

قوات الاحتلال تقتحم مدينة طولكرم

حالة عدم استقرار جوي تؤثر على المملكة

حماس: تسلّمنا ردا رسميا من الاحتلال

السبت، 27-04-2024 08:17 ص

حملة نظافة شاملة في الزرقاء

100544_1684608436


الوكيل الاخباري- انطلقت حملة نظافة شاملة في محافظة الزرقاء تحت عنوان “بيئتك بيتك”. ويكمن الهدف الأساسي من هذه الحملة نشر الوعي البيئي وتعزيز الممارسات المستدامة في التعامل مع النفايات الصلبة.

اضافة اعلان


ومن الجدير بالذكر بأن مسار هذه الحملة في منطقة لواء الهاشمية انطلق ابتداء من منتزه الشهيد راشد الزيود امتداد خط التاب لاين وصولا الى القرية الحضرية لمسافة ٣ كيلومترات.

وشهدت هذه الفعالية حضور أكثر من250   متطوع بالإضافة الى حضور مسؤولي بلدية الهاشمية الجديدة وموظفين الأمن العام والشرطة المحلية والشرطة البيئية، وعمال الوطن الى جانب حضور لشركاء المشروع من وزارة الإدارة المحلية بالإضافة إلى ممثلين منGIZ  وأوكسفام في الأردن وReforge Digital (شركاء التوعية مع منظمة أوكسفام). 

وأكدت رئيسة قسم التوعية البيئية في وزارة البيئة ومنسقة الحملة مع الجهات المحلية، فاطمة المومني، على أهمية تفعيل دور مسؤولي المجتمع المحلي في المحافظة لخدمة مواطني الزرقاء وتسهيل المزيد من حملات التوعية البيئية


 




 

 


 

إقرأ ايضا
اسعاف ٢

10 إصابات إثر حادث تصادم مركبتين في جرش

1220232223245309690590

مديرية الأمن العام تحذر المواطنين يوم السبت

420244163437535288064

الفايز: الدم الفلسطيني ليس رخيصا ولن يسامح فيه أي طفل فلسطيني

وزارة الخارجية

اعلان صادر عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

WhatsApp Image 2024-04-26 at 6.59.27 AM

"عداءو الأمن العام" يسيطرون على المراكز الاولى في ألتراماراثون البحر الميت

548565

جرش: مطالب بتنفيذ الإجراءات اللازمة لمكافحة آفة جدري العنب

أخبار متعلقة
438242672_779234457529573_5587241330667999465_n

بلدية شرحبيل بن حسنة: رمي النفايات في الجزر الوسطية مخالفة يحاسب عليها القانون

K5WMHPjuYFzSfwSOG94P6efZ9Y02xoFJKvzG4fMv

وفاة بحادث تصادم في المفرق

438089199_824231233082849_3611556589866504194_n

حملة نظافة شاملة في بلدية إربد

4202420134758446041229

اعلان صادر عن ترخيص السواقين والمركبات اعتبارا من الاحد

1713300593190

اختتام دورة أصدقاء الشرطة في أوقاف الزرقاء

2015691832RN385

البدء بصيانة وتأهيل شارع الملك _ حسين "عمان الرصيفة الزرقاء" خلال 48 ساعة