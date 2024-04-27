حملة نظافة شاملة في الزرقاء

الوكيل الاخباري- انطلقت حملة نظافة شاملة في محافظة الزرقاء تحت عنوان “بيئتك بيتك”. ويكمن الهدف الأساسي من هذه الحملة نشر الوعي البيئي وتعزيز الممارسات المستدامة في التعامل مع النفايات الصلبة.

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ومن الجدير بالذكر بأن مسار هذه الحملة في منطقة لواء الهاشمية انطلق ابتداء من منتزه الشهيد راشد الزيود امتداد خط التاب لاين وصولا الى القرية الحضرية لمسافة ٣ كيلومترات.



وشهدت هذه الفعالية حضور أكثر من250 متطوع بالإضافة الى حضور مسؤولي بلدية الهاشمية الجديدة وموظفين الأمن العام والشرطة المحلية والشرطة البيئية، وعمال الوطن الى جانب حضور لشركاء المشروع من وزارة الإدارة المحلية بالإضافة إلى ممثلين منGIZ وأوكسفام في الأردن وReforge Digital (شركاء التوعية مع منظمة أوكسفام).



وأكدت رئيسة قسم التوعية البيئية في وزارة البيئة ومنسقة الحملة مع الجهات المحلية، فاطمة المومني، على أهمية تفعيل دور مسؤولي المجتمع المحلي في المحافظة لخدمة مواطني الزرقاء وتسهيل المزيد من حملات التوعية البيئية