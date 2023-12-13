الأربعاء 13-12-2023
الوكيل الاخباري
 

منهن من اختصت الطب وأخرى الهندسة.. الحزن يخيم على مواقع التواصل بوفاة 5 طالبات بحادث سلحوب

انخفاض دينارين على سعر ليرة الذهب 21 بالاردن اليوم

وزارة العدل تصدر 466 ألفا و688 شهادة عدم محكومية خلال 11 شهرا

كمين محكم من المقاومة يستهدف 15 جندياً والاحتلال يكشف حصيلة مصابيه

انفجار قوي يهز جنين وسط تعزيزات إسرائيلية جديدة

كتائب القسام تقصف قاعدة "رعيم" العسكرية برشقة صاروخية

لقاء موسع اليوم لكافة السفراء وممثلي الدول في فلسطين لمناقشة جرائم الاحتلال بحق الاسرى

مرضى سرطان يشتكون من عدم توفر أدوية في مستشفى الملك المؤسس

بايدن يطلب من السيسي فتح بوابة الحدود أمام فلسطينيي غزة

"القسام" تستهدف 7 دبابات صهيونية وناقلتي جند للعدو

عاجل

"القسام" تستهدف 7 دبابات صهيونية وناقلتي جند للعدو

الأربعاء، 13-12-2023 01:49 م

الخارجية الفلسطينية تطالب بايدن بترجمة تصريحاته إلى أفعال

11


الوكيل الإخباري- رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بمواقف الرئيس الأمريكي جو بايدن إزاء حل الدولتين، مطالبة بترجمتها إلى أفعال ملزمة تنهي دوامة الحروب والعنف وتحقق السلام.

وقالت الخارجية الفلسطينية في بيانها: "نرحب بالتصريحات والمواقف التي أدلى بها الرئيس بايدن بشأن حل الدولتين وانتقاداته لعقلية الانتقام من عموم الشعب الفلسطيني، وبتصريحات المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي ومواقفه التي أكد فيها على وحدة الضفة الغربية وقطاع غزة، وأن السلطة الوطنية الفلسطينية هي صاحبة الشرعية في حكم الأرض الفلسطينية والشعب الفلسطيني".

اضافة اعلان


وأعربت الوزارة عن ارتياحها من تلك المواقف، مطالبة بـ"ترجمتها إلى أفعال وخارطة طريق ملزمة تعيد الأمل بالسلام وتحقق حل الصراع بالطرق السياسية التفاوضية بما يؤدي لإنهاء دوامة الحروب والعنف ويحقق أمن واستقرار المنطقة والعالم".


وكان بايدن قال إن "إسرائيل بدأت تفقد الدعم في أوروبا وحول العالم بسبب هجومها ضد حركة "حماس" في غزة وعدد الضحايا المتزايد بين المدنيين"، داعيا إسرائيل إلى استخلاص الدروس من أخطاء الولايات المتحدة عقب هجمات الحادي عشر من سبتمبر.


وأضاف بايدن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتعين عليه تغيير نهج حكومته المتشدد، واصفا الحكومة الإسرائيلية الحالية بأنها الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
04102305369087140402828330013077

الاحتلال يهدم منزل في بلدة يطا جنوب الخليل

1220239151921816001256

كمين محكم من المقاومة يستهدف 15 جندياً والاحتلال يكشف حصيلة مصابيه

112023118295294114194

غارات إسرائيلية على مناطق شرقي خان يونس

ز

انفجار قوي يهز جنين وسط تعزيزات إسرائيلية جديدة

قسام2

كتائب القسام تقصف قاعدة "رعيم" العسكرية برشقة صاروخية

ZVrjJNg33kpyeSku4A5FHvN3S07EI5hGl6dahtqt

لقاء موسع اليوم لكافة السفراء وممثلي الدول في فلسطين لمناقشة جرائم الاحتلال بحق الاسرى

أخبار متعلقة
ةةة

بايدن يطلب من السيسي فتح بوابة الحدود أمام فلسطينيي غزة

ح

بايدن يلمح إلى خلافات مع نتنياهو

252591

عشرات المتدربين بالبيت الأبيض يتهمون بايدن بتجاهل مناشدات وقف الحرب بغزة

و

حماس تستنكر اتهامات بايدن بارتكاب "عنف جنسي"

ف

أمضوا أسابيع في صياغتها.. خطة أميركية لمستقبل غزة بعد الحرب

ر

بايدن: نستفيد من الهدنة لزيادة كمية المساعدات لغزة