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الثلاثاء، 12-12-2023 07:32 ص

بايدن يلمح إلى خلافات مع نتنياهو

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الوكيل الاخباري - ألمح الرئيس الأميركي جو بايدن إلى وجود قلاقل في العلاقة بينه وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشيرا إلى أن نتنياهو في "موقف صعب" وأنه كان لكل منهما نصيبه من الخلافات على مر السنين وفي الوقت الحالي.

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وتناول بايدن، الذي كان يتحدث خلال حفل استقبال بالبيت الأبيض عن علاقته المستمرة منذ عقود مع نتنياهو. وأشار إلى ما كتبه على صورة قديمة لهما، قائلا "كتبت في الأعلى: بيبي، أنا أحبك ولكني لا أتفق مع أي شيء لعين تعين عليك قوله". و"بيبي هو اسم يشتهر به نتنياهو".


وأضاف بايدن "الأمر نفسه تقريبا اليوم"، مضيفا أن إسرائيل في "موقف صعب.. لدي خلافات مع بعض القيادات الإسرائيلية"، وأكد لليهود الحاضرين في الحفل أنه بغض النظر عن الخلافات مع القيادة الإسرائيلية، فإن "التزامه" تجاه "الدولة اليهودية المستقلة لا يتزعزع". وأضاف "يا جماعة، لو لم تكن هناك إسرائيل، لما كان هناك يهودي آمن في العالم".


 




 

 


 

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