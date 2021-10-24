الخليل: اصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة إسناد للأسرى

الوكيل الاخباري- أصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين، بحالات اختناق، ظهر اليوم الأحد، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، مسيرة سلمية انطلقت دعما للأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال.



وأفاد مصدر فلسطيني، بأن قوات الاحتلال اعترضت المشاركين في المسيرة التي انطلقت من أمام جامعة الخليل، وصولا الى منطقة رأس الجورة، المدخل الشمالي للمدينة، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع صوبهم، ما أدى إلى اصابة عدد منهم بالاختناق.

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المصدر: وفا