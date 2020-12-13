الخليل.. مستوطنون يعتدون بالضرب على صحفي

الوكيل الإخباري - هاجم مستوطنون، مساء السبت، صحفي يقطن في حي تل الرميدة بمدينة الخليل واعتدوا عليه بالضرب.

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وأفادت مصادر فلسطينية ، بأن عددا من مستوطني "رمات يشاي" و"بيت هداسا" المقامتان عنوة على أراضي المواطنين وسط مدينة الخليل، اعتدوا بالضرب على الصحفي في قناة فلسطين الرياضية مهند مصطفى قفيشة /28 عاما/ في تل الرميدة أثناء تواجده في المنطقة، ما أدى لإصابته بكدمات في رأسه.

المصدر : وفا الفلسطينية

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