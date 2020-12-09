الخليل .. اعتصام احتجاجا على إغلاق المحافظة وتهديد بالتصعيد

الوكيل الإخباري - هددت عشائر وتجار الخليل، بالنزول إلى الشارع، في حال نُفذ قرار إغلاق المحافظة، الذي أقرته السلطات الفلسطينية ، ويبدأ الخميس المقبل.



جاء ذلك، خلال اعتصام، شارك به ممثلون عن عشائر الخليل والتجار والمواطنين، أمام الغرفة التجارية في الخليل، مساء الاثنين.



وأعرب المعتصمون عن رفضهم لقرار الإغلاق، مطالبين بالتراجع عنه، وعدم تحميل المواطنين أعباء اقتصادية جديدة، بسبب جائحة كورونا.

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المصدر : دنيا الوطن

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