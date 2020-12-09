الأربعاء 09-12-2020
الوكيل الاخباري

وفيات الأربعاء 9/12/2020

ترقب أمر دفاع جديد ينتظره الأردنيون منذ بدء الجائحة

وفاة بحادث تدهور صهريج في عمان

مداهمة أمنية لشخص اعتدى على حدث في عمان

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

انخفاض على درجات الحرارة

نقيب اصحاب المدارس الخاصة للوكيل : ظروف صعبة تعيشها المدارس الخاصة

وزارة الطاقة للوكيل : 28 الف منزل استفاد من برنامج دعم الطاقة المتجددة

إصابات كورونا تقترب من 15 مليونا باميركا

ترامب يوقع مرسوماً لتوزيع لقاحات كورونا في أمريكا قبل العالم

الأربعاء، 09-12-2020 08:16 ص

بسبب الأعباء الاقتصادية على المواطنين

الخليل .. اعتصام احتجاجا على إغلاق المحافظة وتهديد بالتصعيد

عا
من المصدر


الوكيل الإخباري - هددت عشائر وتجار الخليل، بالنزول إلى الشارع، في حال نُفذ قرار إغلاق المحافظة، الذي أقرته السلطات الفلسطينية ، ويبدأ الخميس المقبل.

جاء ذلك، خلال اعتصام، شارك به ممثلون عن عشائر الخليل والتجار والمواطنين، أمام الغرفة التجارية في الخليل، مساء الاثنين.

وأعرب المعتصمون عن رفضهم لقرار الإغلاق، مطالبين بالتراجع عنه، وعدم تحميل المواطنين أعباء اقتصادية جديدة، بسبب جائحة كورونا.

اضافة اعلان

 المصدر : دنيا الوطن 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
سلفيت

سلفيت: تعليق الدوام في مدرسة بسبب كورونا

ح

طولكرم.. الإفراج عن أسيرين بعد انتهاء مدة محكوميتهما

Kv6pxA1WHgDTxAOICrGsEBONC3z3n41J9t56hUmt

استقالة حنان عشراوي من منظمة التحرير الفلسطينية بعد اصابتها بفيروس كورونا

12180238630374232812413615154762 (1)

الاحتلال يحتجز طفلا من اليامون ويقتحم قرية زبوبا بمحافظة جنين

8n1rM

الاحتلال يهدم بركسا في السموع جنوب الخليل

59c7b7adcdb0956b082ee18721bda416

الاحتلال يعتقل 11 فلسطينيا بالضفة

أخبار متعلقة
8n1rM

الاحتلال يهدم بركسا في السموع جنوب الخليل

1591683865-3147-21

الاحتلال يعتقل فلسطينيا من الخليل

1abf2140-7cd2-4c0d-9a42-a46885f624f5

الاحتلال يتلف كميات من الخضار لمزارعين جنوب الخليل

ط§ظ„ط§ط_طھظ„ط§ظ„ ظٹظ‡ط¯ظ… ط¨ط±ظƒط³ط§ ظˆظٹط¬ط±ظپ ط£ط±ط§ط¶ظٹ ظپظٹ ط§ظ„ط¹ظٹط³ظˆظٹط©

آليات الاحتلال تهدم معرشا جنوب الخليل

unnamed

مستوطن يدهس طفلين وسيدة قرب الحرم الإبراهيمي

112020259238189988172

الاحتلال يعتقل فلسطينيا من بيت كاحل