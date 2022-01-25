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الثلاثاء، 25-01-2022 02:45 م

الخليل: مستوطنون يهاجمون الفلسطينيين ويصيبون شابا برضوض بالبلدة القديمة

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الوكيل الإخباري-أصيب شاب برضوض، اليوم الثلاثاء، خلال اعتداء نفذه مستوطنون على الفلسطينيين وممتلكاتهم، ورشقوها بالحجارة في البلدة القديمة من مدينة الخليل.

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وأفاد بدر الداعور التميمي الذي يملك محلا تجاريا لبيع المقتنيات التراثية في "عين عسكر" بالبلدة القديمة لـ"وفا"، بأن مستوطني "بيت رومانو" المدججين بالسلاح، اعتدوا بحماية جنود الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين العزل ورشقوهم بالحجارة ما تسبب بإصابة شاب برضوض، وتحطيم عدة أواني فخاريه وتراثية في محل تجاري تعود ملكيته لتجمع أصحاب الحرف السياحية.


وقال إن عدة مركبات ومحال تجارية تعود ملكيتها لفلسطينيين من عائلات

الشويكي ومسودة وطباخي وأبو خلف وغيرهم تضررت بفعل الاعتداء.


وذكر أن الفلسطينيين حاولوا صد الاعتداء إلا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي وفر الحماية للمستوطنين وأطلق الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت صوب الفلسطينيين .


يشار إلى أن المستوطنين احتلوا مدرسة أسامة بن المنقذ وهي مدرسة فلسطينية أسست عام 1981، وحولوها إلى مدرسة يهودية أطلقوا عليها اسم "بيت رومانو" ويلتحق فيها ما يقارب من 250 مستوطنا.

وفا

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