الخميس 2025-09-18 11:59 م
 

مراكز شبابية تنظم أنشطة متنوعة بالمحافظات
 
الخميس، 18-09-2025 11:24 م
الوكيل الإخباري-   نظمت مراكز شبابية في محافظتي معان وإربد اليوم الخميس، أنشطة متنوعة هدفت إلى تنمية مهارات الشباب، وتعزيز وعيهم، وتفعيل دورهم في خدمة المجتمع.


وعقد مركز شباب معان، ورشة بعنوان "تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة"، بمشاركة 25 شاباً وشابة من ذوي الإعاقة وأفراد من المجتمع المحلي ضمن الفئة العمرية من 14 إلى 25 عاماً.

وأكد مدير شباب معان، ممدوح أبو تايه، أهمية البرامج الموجهة لتمكين ذوي الإعاقة السمعية والحركية والبصرية، عبر التوعية بحقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية والثقافية، مع تسليط الضوء على قصص النجاح المحلية والعربية لتعزيز ثقتهم بأنفسهم وغرس الطاقة الإيجابية لديهم.

وقدّم المدرب محمد الخطيب محاور الورشة التي ركزت على تعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، من خلال توفير بيئة داعمة تكفل لهم حياة قائمة على العدالة والمساواة، إلى جانب دمجهم اجتماعياً، ودعم التوازن الانفعالي والتوافق الشخصي والاجتماعي للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، مع الحفاظ على صحتهم النفسية.

وفي إربد، عقد مركز شابات كفرسوم، جلسة تعريفية حول برنامج "إرادة"، الذي تنظمه الجمعية العلمية الملكية بتمويل من وزارة التخطيط والتعاون الدولي، بمشاركة 30 شابة من منتسبات المركز.

وخلال اللقاء، استعرض المدرب محمد عبيدات مكونات البرنامج والخدمات المقدمة، مع التركيز على دراسة الجدوى الاقتصادية.

كما قدمت المدربة دعاء هزايمة عرضاً حول مكون الريادة والابتكار، مشيرة إلى "هاكثون" إربد للتكنولوجيا المبتكرة المزمع تنفيذه قريباً ضمن مسارات تكنولوجية متنوعة تخدم مختلف القطاعات.
 
 
