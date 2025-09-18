الجمعة 2025-09-19 12:00 ص
 

زلزال قوي قبالة سواحل كامتشاتكا بالشرق الأقصى الروسي

ا
أرشيفية
 
الخميس، 18-09-2025 11:26 م

الوكيل الإخباري- أفاد فرع كامتشاتكا للهيئة الجيوفيزيائية الموحدة التابعة لأكاديمية العلوم الروسية بأنه تم تسجيل قبالة ساحل شبه جزيرة كامتشاتكا هزات أرضية بلغت قوتها 7.2 درجة.

وفي وقت سابق من اليوم ذكرت وزارة الطوارئ الروسية أنه تم تسجيل 16 هزة ارتدادية بلغت قوتها 5.5 درجات على مقياس ريختر في كامشاتكا خلال 24 ساعة الماضية.

كما تم تسجيل 14 هزة ارتدادية يوم الثلاثاء الماضي بلغت قوتها 5.5 درجات على مقياس ريختر قبالة سواحل شبه الجزيرة، ولم يُشعَر بأي منها في المناطق المأهولة بالسكان.

هذا ووقع الزلزال قبالة سواحل كامشاتكا في 30 يوليو، وبلغت قوته 8.8 درجات، وشعر سكان جزر كوريل الشمالية بهزات بلغت شدتها 8 درجات.


كما سجلت المنطقة موجة تسونامي بلغ ارتفاعها حتى أربعة أمتار، تلتها العديد من الهزات الارتدادية، ما أدى إلى نشاط بركاني متزايد.


ولم تسجل إصابات جدية أو أضرار كبيرة، عدا جزر شمال كوريل حيث تعرض ميناء ومصنع الأسماك لأضرار جراء التسونامي.

 
 
gnews

ا

ل

