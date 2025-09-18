الخميس 2025-09-18 11:59 م
 

انطلاق فعاليات مبادرة يوم التغيير 2025 في العقبة

انطلاق فعاليات مبادرة يوم التغيير 2025 في العقبة
انطلاق فعاليات مبادرة يوم التغيير 2025 في العقبة
 
الخميس، 18-09-2025 10:52 م
الوكيل الإخباري- انطلقت في العقبة فعاليات مبادرة "يوم التغيير 2025"، التي ينظمها مجلس اعتماد المؤسسات الصحية في الأردن برعاية سمو الأميرة منى الحسين، تحت شعار "صحة أطفالنا مسؤوليتنا"، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي لسلامة المرضى الذي تحتفي به منظمة الصحة العالمية في 17 أيلول من كل عام.اضافة اعلان


وبالتزامن مع فعاليات اليوم، تفقدت نائب رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة/ المفوض الإداري والمالي كريمة الضابط، مستشفى الشيخ محمد بن زايد، يرافقها النائب عبد الباسط الكباريتي، للاطلاع على الجهود المبذولة من كوادر المستشفى لتحسين مستوى الرعاية الصحية، لا سيما في مجال سلامة الأطفال والمواليد.

وأكدت الضابط، أن مبادرة "يوم التغيير" تمثل محطة وطنية مهمة لتجديد الالتزام بجودة الخدمات الصحية وسلامة المرضى، مشيرةً إلى أن التركيز هذا العام على سلامة الأطفال والمواليد يجسد أولوية إنسانية وصحية كبرى، ويعكس رسالة نبيلة تلامس كل بيت أردني.

وأوضحت الضابط، أن التغيير ليس حدثًا عابرًا، بل هو نهج عمل يومي يعزز ثقافة الرعاية الآمنة والشراكة بين الكوادر الطبية والأهالي لضمان صحة الأجيال القادمة، مؤكدة دعم سلطة العقبة الدائم
للمؤسسات الصحية في العقبة وتمكينها من تنفيذ كافة المبادرات الريادية المبتكرة التي تُحدث تغييرات ملموسة في الإجراءات والسياسات والسلوكيات الصحية لتقديم خدمات متميزة للمرضى والمراجعين والعاملين في القطاع على حد سواء.

ومن جانبه، أوضح النائب الكباريتي أن هذا اليوم يشكل مناسبة سنوية لتحفيز العاملين في القطاع الصحي على إحداث تغيير إيجابي ومستدام، من خلال تبني مبادرات عملية ومشاريع تحسين تعود بالفائدة المباشرة على المرضى والمجتمع .

يُشار إلى أن "يوم التغيير 2025" وللسنة 12 على التوالي يركز على خمسة محاور رئيسية تشمل، سلامة الرعاية قبل وأثناء وبعد الولادة، ومأمونية الأدوية والتمنيع للأطفال، والتشخيص الدقيق، والوقاية من العدوى، وتمكين أولياء الأمور من المشاركة الفاعلة في رعاية أبنائهم الصحية.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى

فلسطين مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى

ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

أسواق ومال ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

اعتقال أكثر من 300 شخص خلال المظاهرات في فرنسا

عربي ودولي اعتقال أكثر من 300 شخص خلال المظاهرات في فرنسا

ا

عربي ودولي زلزال قوي قبالة سواحل كامتشاتكا بالشرق الأقصى الروسي

مراكز شبابية تنظم أنشطة متنوعة بالمحافظات

أخبار محلية مراكز شبابية تنظم أنشطة متنوعة بالمحافظات

انطلاق خماسيات كرة القدم "عمان ٢٠٢٥" بمشاركة 8688 لاعباً وفنياً وإدارياً

أخبار محلية انطلاق خماسيات كرة القدم "عمان ٢٠٢٥" بمشاركة 8688 لاعباً وفنياً وإدارياً

ل

عربي ودولي "رويترز": بريطانيا تدعم اقتراح ترامب بالتخلي عن شراء النفط الروسي

انطلاق فعاليات مبادرة يوم التغيير 2025 في العقبة

أخبار محلية انطلاق فعاليات مبادرة يوم التغيير 2025 في العقبة



 
 





الأكثر مشاهدة