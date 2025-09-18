انطلاق خماسيات كرة القدم "عمان ٢٠٢٥" بمشاركة 8688 لاعباً وفنياً وإدارياً

11:16 م

الوكيل الإخباري- أطلق وزير الشباب الدكتور رائد سامي العدوان، اليوم الخميس من محافظة جرش، منافسات بطولة "عمان عاصمة الشباب العربي ٢٠٢٥" لخماسيات كرة القدم، التي تنظمها وزارة الشباب بمشاركة 724 فريقاً، بمجموع 8688 مشاركاً من لاعبين وفنيين وإداريين يمثلون مختلف محافظات المملكة.





وحضر الافتتاح محافظ جرش الدكتور مالك خريسات، وأمين عام وزارة الشباب الدكتور مازن أبو بقر، ورئيس لجنة بلدية جرش الكبرى، ونواب المحافظة، ورئيس وأعضاء مجلس المحافظة، ورؤساء الأندية، ورئيس غرفة تجارة جرش، وممثلون عن المؤسسات الرسمية والأجهزة الأمنية وأبناء المجتمع المحلي.



وقال العدوان إننا نحتفي اليوم بعرس رياضي أردني يُبرز وحدتنا في كل محافظة ولواء، ويجسّد التزامنا بأن الرياضة مدرسة للوحدة والانتماء وميدانًا لترسيخ قيم التحدي والانضباط، مضيفًا أن الفخر يتضاعف مع إنجاز منتخبنا الوطني لكرة القدم وتأهله إلى نهائيات كأس العالم، رافعًا اسم الأردن عالياً في سماء العالم.



وأكد أن الرعاية الملكية السامية واهتمام جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني بقطاع الشباب والرياضة يشكلان الحافز الأكبر لدعم المبادرات النوعية والمتميزة، كنموذج هذه البطولة التي تجمع أبناء الوطن كله في ميدان التنافس الشريف، وتؤكد أن مستقبل الأردن يصنع بسواعد شبابه.



من جانبه، رحب خريسات باستضافة جرش لهذا الحدث الوطني، مؤكداً أن البطولة التي تحمل اسم "عمان عاصمة الشباب العربي ٢٠٢٥" تعكس مكانة العاصمة ودورها العربي في احتضان طاقات الشباب وتطلعاتهم، مشدداً على أن الرياضة والشباب يمثلان روح الانتماء وقوة الأردن في مواجهة التحديات، وأن ولاء الأردنيين للعائلة الهاشمية ممتد كامتداد أعمدة جرش الشامخة.



وتخلّل الحفل عروض فلكلورية أردنية قدمتها فرقة شابات جرش، أضافت على أجواء الإطلاق طابعاً تراثياً وطنياً لاقى استحسان الحضور.