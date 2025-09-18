ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

11:45 م

الوكيل الإخباري- ارتفعت، اليوم الخميس، مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، فيما استقر سعر النفط الأميركي"وست تكساس"، عند 63.67 دولار للبرميل الواحد.





وارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي، 124 نقطة، ليصل إلى 46142 نقطة، وارتفع مؤشر نازداك، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 209 نقاط ليصل إلى 22470 نقطة.



كما ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 31 نقطة ليصل إلى 6632 نقطة.

