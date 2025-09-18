"رويترز": بريطانيا تدعم اقتراح ترامب بالتخلي عن شراء النفط الروسي

وقال ترامب على متن الطائرة الرئاسية بعد مغادرته بريطانيا: "(رئيس الوزراء البريطاني) كير ستارمر وافق على توقف أوروبا عن شراء النفط الروسي".
ويشار إلى أن الرئيس الأمريكي قام بزيارة لبريطانيا منذ 16 و17 سبتمبر، وخلالها استقبله الملك تشارلز الثالث في قلعة وندسور.
وقبل مغادرته إلى بريطانيا، جدد ترامب دعوته الدول الأوروبية إلى التوقف عن شراء النفط من روسيا.
وسابقا، كتب ترامب على منصة "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي: "أنا مستعد لفرض عقوبات صارمة على روسيا إذا اتفقت جميع دول الناتو وبدأت العمل معا في التخلي عن شراء النفط من روسيا".
ووصف ترامب منشوره بأنه "رسالة إلى جميع دول الناتو والعالم".
