القسام: سنستقبلكم بالاستشهاديين ولن تحصلوا على أسراكم أحياء

10:05 م

الوكيل الإخباري- أصدرت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بيانًا عسكريًا مساء الخميس، توعدت فيه الاحتلال الإسرائيلي بمفاجآت ميدانية، مؤكدة أن غزة لن تكون "لقمة سائغة" لجيش الاحتلال. اضافة اعلان





وجاء في البيان الذي حمل توقيع قيادة الكتائب:



"لقد أعددنا جيشًا من الاستشهاديين وآلاف الكمائن والعبوات الهندسية، وستكون غزة مقبرةً لجنودكم، ولن يخرج جيشكم منها إلا محمّلًا بالقتلى والجرحى".



وأكدت الكتائب أنها دخلت مرحلة "حرب استنزاف قاسية"، مشيرة إلى أن مقاتليها تلقوا تدريبات خاصة على استهداف آليات الاحتلال وزرع العبوات الناسفة داخلها، كما شددت على أن جرافات الاحتلال ستكون "أهدافًا مميزة" في الميدان.



وفي ملف الأسرى، قالت القسام إن جنود الاحتلال الأسرى "موزعون داخل أحياء مدينة غزة"، محذرة من أن استمرار العملية العسكرية الإسرائيلية قد يعني "فقدان الأمل في عودتهم أحياء أو أمواتًا".



وختمت الكتائب بيانها بالتأكيد على أن المعركة الدائرة هي "جهاد نصر أو استشهاد"، في إشارة إلى استعدادها لخوض مواجهة طويلة مع الاحتلال.



ويأتي بيان القسام تزامنًا مع استمرار العملية العسكرية الإسرائيلية ضد مدينة غزة، والتي أسفرت عن آلاف الشهداء والجرحى وسط تحذيرات دولية من كارثة إنسانية متفاقمة.