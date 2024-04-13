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السبت، 13-04-2024 07:35 ص

الشرطة الألمانية تحظر مؤتمرا مؤيدا للفلسطينيين في برلين

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الوكيل الاخباري- منعت الشرطة الألمانية -أمس الجمعة- منظمي مؤتمر مؤيد للفلسطينيين في برلين من مواصلة فعالياته بعد ساعة على بدئه، مشيرة إلى مخاوف بشأن تصريحات معادية للسامية.

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وفي البداية، لجأت الشرطة إلى تعليق فعاليات المؤتمر لأن أحد متحدثيه محظور من ممارسة الأنشطة السياسية في البلاد، وفق منشور لها على منصة إكس.


ولم تكشف الشرطة اسم المتحدث، لكن مشاركين بالمؤتمر قالوا إنه الطبيب والباحث الفلسطيني غسان أبو ستة الذي منعته السلطات من دخول أراضيها للمشاركة بالمؤتمر، حيث كان يفترض أن يقدم خلاله أدلة بشأن الحرب في غزة وإفادته كطبيب يعمل في مستشفياتها.


ولاحقا، أعلنت الشرطة -في منشور آخر- أنها حظرت ما تبقى من فعاليات للمؤتمر الذي كان مقررا أن يستمر حتى يوم غد الأحد.


وجاء في المنشور "هناك خطر يكمن في احتمال دعوة متحدث سبق أن أدلى في الماضي بتصريحات علنية معادية للسامية أو ممجدة للعنف، للحديث مجددا".


 




 

 


 

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