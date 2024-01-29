"الصحة العالمية" تدعو المانحين إلى عدم قطع تمويل "أونروا"

الوكيل الاخباري - دعا مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الأحد، الجهات المانحة إلى عدم تعليق الدعم المالي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".



وفي معرض دعوته للمانحين إلى عدم قطع الأموال التي يقدمونها للوكالة، قال غيبريسوس، في تدوينة نشرها على حسابه عبر منصة "إكس": "إننا نناشد المانحين عدم تعليق تمويلهم للأونروا في هذه اللحظة الحرجة".



وشدد أن "قطع التمويل لن يؤدي إلا إلى الإضرار بشعب قطاع غزة الذي يعاني بشدة، وبحاجة ماسة إلى الدعم".

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