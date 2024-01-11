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الخميس، 11-01-2024 11:41 م

"التعاون الإسلامي": نثمن دعوى جنوب إفريقيا ضد الاحتلال

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الوكيل الاخباري - ثمنت منظمة التعاون الإسلامي (مقرها جدة) الدعوى التي قدمتها جمهورية جنوب أفريقيا لدى محكمة العدل الدولية ضد الاحتلال، لارتكابها "جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني".

ورحبت المنظمة، في بيان، اليوم الخميس، بانعقاد أولى جلسات الاستماع التي تضمنت حقائق تتهم الاحتلال، بعدم الوفاء بالتزاماته بموجب اتفاقية منع "جريمة الإبادة الجماعية" والمعاقبة عليها، وذلك خلال اعتدائها الغاشم على المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.

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