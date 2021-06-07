الفصائل الفلسطينية تحذر الاحتلال إذا لم تعود الأوضاع إلى ما قبل 11 أيار

الوكيل الإخباري - أعلنت قيادة الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الاثنين، أنها "تراقب عن كثب العدو في القدس"، لافتة إلى أنها ستتخذ قرارا إذا ما قرر الاحتلال العودة بالأوضاع إلى ما قبل 11 مايو/ أيار .

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وقال الغرفة المشتركة، في بيان لها، إن "قيادة الغرفة المشتركة تراقب عن كثب سلوك العدو الصهيوني في المدينة المقدسة، وسيكون لها كلمتها إذا ما قرر العدو العودة بالأوضاع إلى ما قبل 11 مايو/ أيار ولن نسمح للاحتلال بتصدير أزماته الداخلية نحو شعبنا".



وكان يحيى السنوار، رئيس حركة حماس في قطاع غزة، قال يوم السبت الماضي، إنه "إذا تفجرت المواجهة وعادت المعركة مع الاحتلال، سيتغير شكل الشرق الأوسط، لقد قدرنا الله تعالى أن "نمرمط" تل أبيب٬ وإن ما خفي أعظم".



وأكد السنوار خلال لقائه الكتاب والأكاديميين وأساتذة الجامعات، في قطاع غزة إن "المعركة الأخيرة أثبتت أن المقاومة الفلسطينية تضم بين صفوفها عددا كبيرا من حملة الشهادات العليا".

سبوتنيك عربي