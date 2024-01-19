الجمعة 19-01-2024
الوكيل الاخباري
 

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الجمعة، 19-01-2024 04:29 م

القسام تنفذ عمليات في خانيونس استهدفت 4 جنود صهاينة و4 آليات اسرائيلية

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الوكيل الإخباري- اعلنت كتائب القسام اليوم الجمعة تنفيذ عمليات في خانيونس استهدفت 4 من جنود الاحتلال و 4 آليات اسرائيلية .اضافة اعلان


حيث اكدت الكتائب انها تمكنت من قنص جنديين صهيونيين ببندقية "الغول" القسامية شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة

كما استهدفت دبابة صهيونية من نوع "ميركافا " بجوارها جنديين بقذيفة "الياسين 105" ما أدى إلى تدميرها بشكل كامل ومقتل الجنديين  ، واضافت بانه شوهدت طائرة مروحية هرعت لنقل القتلى والجرحى شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة

وفي عملية اخرى تمكن مقاتليها من تدمير 3 دبابات صهيونية من نوع "ميركافا " بعبوات "شواظ" شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة

 




 

 


 

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