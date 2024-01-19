القسام تنفذ عمليات في خانيونس استهدفت 4 جنود صهاينة و4 آليات اسرائيلية

الوكيل الإخباري-

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اعلنت كتائب القسام اليوم الجمعة تنفيذ عمليات في خانيونس استهدفت 4 من جنود الاحتلال و 4 آليات اسرائيلية .حيث اكدت الكتائب انها تمكنت من قنص جنديين صهيونيين ببندقية "الغول" القسامية شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزةكما استهدفت دبابة صهيونية من نوع "ميركافا " بجوارها جنديين بقذيفة "الياسين 105" ما أدى إلى تدميرها بشكل كامل ومقتل الجنديين ، واضافت بانه شوهدت طائرة مروحية هرعت لنقل القتلى والجرحى شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزةوفي عملية اخرى تمكن مقاتليها من تدمير 3 دبابات صهيونية من نوع "ميركافا " بعبوات "شواظ" شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة