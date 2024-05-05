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الأحد، 05-05-2024 03:00 م

القوات المسلحة تنفذ 5 إنزالات جوية لمساعدات على شمال غزة

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الوكيل الإخباري - نفذت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، اليوم الأحد 5 أيار 2024، (5) إنزالات جوية لمساعدات إنسانية وغذائية استهدفت عدداً من المواقع في شمال قطاع غزة.

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واشتملت الإنزالات الجوية على مساعدات إغاثية وإنسانية لمساندة الأهل في قطاع غزة، جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع.


وشاركت في عملية إنزال المساعدات طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، طائرة تابعة لجمهورية مصر العربية، وطائرتان تابعتان للولايات المتحدة الأمريكية، وطائرة تابعة لجمهورية ألمانيا الاتحادية.


وتؤكد القوات المسلحة الأردنية أنها مستمرة بإرسال المساعدات الإنسانية والطبية عبر جسر جوي لإيصالها من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة أو قوافل المساعدات البرية، لمساعدة الأهل في قطاع غزة على تجاوز الأوضاع الصعبة، وتجسيداً لروح التعاون والتعاضد بين أبناء الشعبين الشقيقين.


ووصل عدد الإنزالات الجوية التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 92 إنزالاً جوياً، و231 إنزالاً جوياً بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة.

 




 

 


 

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