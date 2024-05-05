الصيادلة تعلن استقبال طلبات التسجيل لامتحان تدريب الخريجين

الوكيل الإخباري - دعت نقابة الصيادلة، الصيادلة خريجي الجامعات الأردنية الذين لم يسجلوا لامتحان التدريب سابقا إلى مراجعتها وتقديم طلب التسجيل للامتحان. اضافة اعلان





وقالت النقابة، إنه بإمكان الصيادلة الخريجين مراجعة مقر النقابة في العاصمة عمان أو اللجان الفرعية في المحافظات، ودفع رسوم الامتحان البالغة 5 دنانير في موعد أقصاه الساعة 12:00 من ظهر يوم الخميس المقبل 2024/5/9.



وأضافت أنه سيتم تحديد موعد الامتحان بعد انتهاء فترة التسجيل.



وأشارت النقابة إلى شروط التقدم للامتحان ومنها:



1- أن يكون المتقدم للامتحان قد انهى فترة التدريب الميداني البالغة ( 1440 ) ساعة.



2- ابراز شهادة التخرج أو كتاب من الجامعة يفيد بانهاء متطلبات التخرج عند التسجيل للامتحان.



3- حضور الدورة التحضيرية للامتحان التي سيتم تحديد موعدها ومكانها لاحقا.

