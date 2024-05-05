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الأحد، 05-05-2024 02:29 م

حماس تؤكد التزامها باتفاق ينهي العدوان.. ونتنياهو: لا يمكن تحقيق مطالب حماس

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الوكيل الإخباري -أكد رئيس المكتب السياسي لحماس اسماعيل هنية ، أن حماس ما زالت حريصة على التوصل لاتفاق شامل ينهي العدوان ويضمن الانسحاب ويحقق صفقة تبادل جدية .اضافة اعلان


وتابع هنية" أن العالم بات رهينة لحكومة متطرفة لديها كم هائل من المشاكل السياسية والجرائم التي ارتكبت في غزة"

من جانبها ، أفادت رويترز نقلاً عن نتنياهو اليوم الأحد أنه" لا يمكن لإسرائيل قبول مطالب حماس بإنهاء الحرب وسحب القوات من غزة وترك حماس في السلطة".

وقال نتنياهو :"إسرائيل مستعدة لوقف القتال في غزة مقابل إطلاق سراح الرهائن".

وأشار نتنياهو إلى أن إسرائيل لن تقبل شروطًا تصل إلى حد الاستسلام وستواصل القتال حتى تحقيق أهداف الحرب.

 




 

 


 

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