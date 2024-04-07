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الأحد، 07-04-2024 10:22 م

اللواء فايز الدويري : هذا ما سيحدث في الأيام القادمة !

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال الخبير العسكري والاستراتيجي، اللواء المتقاعد فايز الدويري، في تغريدة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "X" حول قيام جيش الاحتلال الصهيوني بسحب قواته من مدينة خان يونس : "إنه نفس الإجراء الذي أتخذ في القاطع الشمالي / مدينة غزة، عندما سحب الفرقة (36)، ثم سحب الفرقة (99) من منطقة الوسط، معلناً تحوله إلى المرحلة الثالثة، ثمّ عاد ودفع بقواته مجددا في معارك الشجاعية والتفاح والدرج والريس والزيتون والشيخ عجلين والشيخ رضوان وتل الهوى وأخيراً مجمع الشفاء، كما قام بتنفيذ عمليات في منطقة الوسط في كل من البريج والمغازي والنصيرات".

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وتابع الدويري: "سيكون هناك معارك قادمة في حي الامل وقلب خان يونس وبني سهيلة وعبسان الكبيرة والجديدة والزنة والقرارة وغيرها، أتوقع حدوث كل ذلك وأكثر، لان عمليات المقاومة ستستمر وستقوم المقاومة بإعادة تنظيم قدراتها الدفاعية وطريقة إدارة معركتها وترميم جراحها، رغم كل ما يقوله جيش الاحتلال ورغم كل الدمار لاتزال المقاومة متماسكة وقادرة على الاستمرار في منازلة قوات الاحتلال ولديها العديد من المفاجآت لينتظرها الجميع".

 

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