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الأربعاء، 11-05-2022 08:03 ص

بحرية الاحتلال تستهدف الصيادين شمال غزة

احتلال بحر


الوكيل الإخباري - استهدفت بحرية الاحتلال، فجر اليوم الأربعاء، بنيران رشاشاتها مراكب الصيادين في عرض بحر شمال محافظة غزة.

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وأفادت مصادر ، بأن الزوارق الحربية الإسرائيلية المتمركزة في عرض بحر محافظة غزة فتحت نيران رشاشاتها الثقيلة وبكثافة تجاه مراكب الصيادين في منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة.


وقالت إن تلك الزوارق فتحت أيضا مضخات المياه تجاه مراكب الصيادين على بُعد 5 أميال بحرية وأجبرت الصيادين على مغادرة البحر.


يذكر أن الزوارق الإسرائيلية تتعمد يوميا التنغيص على الصيادين وتتفنن في طرق إيذائهم وحرمانهم من الحصول على لقمة عيشهم بأمن وسلام.

 

وفا


 




 

 


 

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