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بحرية الاحتلال تلاحق الصيادين في بحر محافظة غزة

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الأحد، 26-06-2022 04:35 م

بحرية الاحتلال تلاحق الصيادين في بحر محافظة غزة

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الوكيل الإخباري- لاحقت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مراكب الصيادين العاملة في بحر محافظة غزة وسط إطلاق للنار والمياه العادمة.

وأفاد مصدر في فلسطين بأن بحرية الاحتلال المتمركزة في عرض بحر محافظة غزة لاحقت مراكب الصيادين وأطلقت نيران رشاشاتها الثقيلة، وفتحت خراطيم المياه العادمة تجاههم.

وقال، إن كثافة إطلاق النار ورش المياه العادمة أجبرت الصيادين على مغادرة البحر دون الحديث عن إصابات حتى اللحظة في صفوفهم.

يذكر أن البحرية الإسرائيلية تتعمد يوميا إطلاق النار والغاز تجاه الصيادين في بحر قطاع غزة وتحرمهم من الحصول على لقمة عيشهم بأمن وسلام.

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وفا

 




 

 


 

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