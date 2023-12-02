بسبب تدهور وضعه الصحي: مخاوف كبيرة على مصير الأسير نائل البرغوثي

الوكيل الإخباري- قال نادي الأسير، إن هناك معلومات أولية تفيد بتعرض الأسير نائل البرغوثي لتدهور على وضعه الصحي مؤخرًا، نقل على إثرها من سجن "جلبوع" الى أحد المستشفيات.

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وأوضح نادي الأسير، في بيان، أنّ هذه المعلومات وردت بعد مرور أقل من شهر، على تعرض الأسير البرغوثي لعملية اعتداء بالضرب، خلال نقله من سجن "عوفر" إلى سجن "جلبوع"، كما المئات من الأسرى الذين تعرضوا لاعتداءات بالضرب المبرح، دون معرفة أي تفاصيل أخرى عن وضعه الصحي.



وأكد، أنّه ورغم المحاولات التي جرت من أجل زيارته، ومجموعة أخرى من الأسرى القابعين في سجن (جلبوع) من قبل الطواقم القانونية، إلى أنّ إدارة السّجن لم تسمح بذلك، الأمر الذي زاد من مستوى المخاوف على مصيره، وعلى مصير الآلاف من الأسرى في سجون الاحتلال، جرّاء عمليات التعذيب والتنكيل الممنهجة، التي بلغت ذروتها بعد السابع من أكتوبر.



وكان سجن "جلبوع" من أبرز السجون التي وردت منها شهادات لعمليات تعذيب مروعة، أدت منذ بداية العدوان على غزة الى استشهاد 6 أسرى في غضون فترة وجيزة، الى جانب سياسة التجويع التي تهدد حياة المئات من المرضى، وكبار السن.



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