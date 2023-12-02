السبت 02-12-2023
الوكيل الاخباري
 

تشغيل الباص السريع بين عمان والزرقاء في الربع الأول العام المقبل

ختام ورشة عن دليل حماية الأسرة من العنف

الاحتلال ومستعمروه يمنعون الفلسطينيين من حراثة أراضيهم بمسافر يطا

الملك يلتقي رئيس الوزراء الياباني ويبحثان العلاقات الثنائية والأوضاع في غزة

رئاسة وزراء الاحتلال : مفاوضات الهدنة وصلت إلى طريق مسدود

توقف ضخ الديسي عن مناطق واسعة في عمان والزرقاء الأسبوع المقبل

تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة: 15207 شهيدا و70% منهم أطفال ونساء

أولى شاحنات المساعدات بعد الهدنة بطريقها إلى غزة

الصفدي: موقف الأردن ثابت تجاه القضية الفلسطينية ولا سبيل لإنهاء العنف إلا بحل الدولتين

أكثر من 100 شهيد باستهداف منزل بمخيم جباليا

عاجل

تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة: 15207 شهيدا و70% منهم أطفال ونساء

السبت، 02-12-2023 03:53 م

بسبب تدهور وضعه الصحي: مخاوف كبيرة على مصير الأسير نائل البرغوثي

thumbs_b_c_53009f51f6ff968d1cad1f95821bbfe9


الوكيل الإخباري- قال نادي الأسير، إن هناك معلومات أولية تفيد بتعرض الأسير نائل البرغوثي لتدهور على وضعه الصحي مؤخرًا، نقل على إثرها من سجن "جلبوع" الى أحد المستشفيات.

اضافة اعلان


وأوضح نادي الأسير، في بيان، أنّ هذه المعلومات وردت بعد مرور أقل من شهر، على تعرض الأسير البرغوثي لعملية اعتداء بالضرب، خلال نقله من سجن "عوفر" إلى سجن "جلبوع"، كما المئات من الأسرى الذين تعرضوا لاعتداءات بالضرب المبرح، دون معرفة أي تفاصيل أخرى عن وضعه الصحي.


وأكد، أنّه ورغم المحاولات التي جرت من أجل زيارته، ومجموعة أخرى من الأسرى القابعين في سجن (جلبوع) من قبل الطواقم القانونية، إلى أنّ إدارة السّجن لم تسمح بذلك، الأمر الذي زاد من مستوى المخاوف على مصيره، وعلى مصير الآلاف من الأسرى في سجون الاحتلال، جرّاء عمليات التعذيب والتنكيل الممنهجة، التي بلغت ذروتها بعد السابع من أكتوبر.


وكان سجن "جلبوع" من أبرز السجون التي وردت منها شهادات لعمليات تعذيب مروعة، أدت منذ بداية العدوان على غزة الى استشهاد 6 أسرى في غضون فترة وجيزة، الى جانب سياسة التجويع التي تهدد حياة المئات من المرضى، وكبار السن.

 

وفا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
جنين

إصابة طفل بالرصاص خلال اقتحام الاحتلال جبع جنوب جنين

210994

هاريس تؤكد للسيسي أن واشنطن لن تسمح بحصار غزة

08143052083036633501306022411300

الاحتلال ومستعمروه يمنعون الفلسطينيين من حراثة أراضيهم بمسافر يطا

img-2069-1701521800

الاحتلال يصيب شابا بجروح خطيرة قرب بلدة تل جنوب غرب نابلس

656b24ea4c59b708eb48ae73

"الأونروا": مخاوف من تفشي التهاب الكبد الوبائي في غزة

GAZA-M_3

رئاسة وزراء الاحتلال : مفاوضات الهدنة وصلت إلى طريق مسدود

أخبار متعلقة
00000

أسماء الدفعة السابعة من المعتقلين الذين سيفرج عنهم اليوم

655f4d224236043c0074e2c4

نادي الأسير يعلن اعتقال 90 فلسطينيا في الضفة

Untitled-1-39-660x330-1

قوات الاحتلال تعتقل مريضا بالسرطان من أريحا

F9ZiLHhWUAAkZ2y

داخلية غزة: شهداء في مجازر بنيران المدفعية

main_image6553ba2457e1b

بيان صادر عن كتائب القسام

IMG_3385-1

الهلال الأحمر الفلسطيني بغزة ينفي استخدام المستشفيات لأغراض عسكرية