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الخميس، 31-12-2020 02:49 م

منعت عائلته من مصافحته

بعد اعتقال 19 عاما .. الاحتلال يفرج عن أسير مقدسي

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توضيحية


الوكيل الإخباري - أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن الأسير مالك ناجح بكيرات (41 عاما)، بعد اعتقال دام 19 عاما، من أمام سجن المسكوبية غربي القدس.

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وكانت قوات الاحتلال أعادت اعتقال الأسير مالك يوم أمس لحظة الإفراج عنه من سجن النقب الصحراوي ومنعت عائلته من مصافحته، كما اعتقلت والده نائب مدير الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة، بحجة الاحتفال بإطلاق سراح نجله.


وأفادت مصادر فلسطينية ، بأن سلطات الاحتلال أفرجت عن الأسير بكيرات من بلدة صور باهر، بعد أن مارس الاحتلال إجراءات ظالمة بحقه ومنعت عائلته من استقباله في اليوم الذي طال انتظاره لسنوات.


واعتقل مالك في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2001 في مدينة بيت لحم أثناء مروره على أحد الحواجز العسكرية، وتعرض لتحقيق قاس في "المسكوبية"، وحكم بالسجن 19 عاما، بعد أشهر على زواجه، وكانت زوجته حامل بطفلته الوحيدة لينا.


ووالده هو نائب مدير دائرة الأوقاف في القدس ناجح بكيرات مبعد عن المسجد الأقصى منذ الشهر الماضي من قبل شرطة الاحتلال الإسرائيلي، لمدة ستة أشهر.

 

المصدر : وفا 

 

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