بلينكن يؤكد عدم الإنفاق من الـ6 مليارات دولار الإيرانية في قطر

الوكيل الاخباري-

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أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الخميس، عدم إنفاق أي من الأموال الإيرانية التي حوّلت إلى قطر مؤخرا كجزء من اتفاق بين واشنطن وطهران أدى إلى إطلاق سراح 5 أميركيين مسجونين في إيران الشهر الماضي.وأكد بلينكن خلال مؤتمر صحفي في تل أبيب عدم تمكن إيران من الوصول إلى تلك الأموال التي تقدر بـ6 مليارات دولار، حتى الآن.وتعدّ هذه أموال منقولة من حساب بنكي بكوريا الجنوبية إلى آخر في قطر ضمن اتفاق لتبادل السجناء في وقت سابق هذا العام.وجاء حديث بلينكن بعد حديث تم تداوله في وسائل إعلام أميركية لنائب وزير الخزانة والي أدييمو والذي قال للنواب الديمقراطيين إن إيران لن تتمكن بعد الآن من الوصول إلى الأموال، وفقا لشخص مطلع على الأمر.