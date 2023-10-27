بيان صادر عن حركة المقاومة الإسلامية (حماس)



الوكيل الاخباري - ندعو وسائل الإعلام الغربية إلى وقف سياسة تبنّي الرواية الصهيونية المضلّلة والحرص على المهنية في نقل الحقيقة من قطاع غزة



نجدد في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) دعوتنا للمؤسسات الإعلامية الغربية بضرورة الالتزام بمعايير التغطية الصحفية المهنية



ووقف سياسة التبني الأعمى للرواية الصهيونية القائمة على الزيف والتضليل وقلب الحقائق، وألَّا تكون شريكةً في العدوان على شعبنا الفلسطيني، وفي شيطنة مقاومته التي تدافع عن شعبها، وتصدّ عدوّاً همجياً يرتكب أبشع المجازر بقتله

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