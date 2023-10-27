السبت 28-10-2023
الوكيل الاخباري

حماس: مع الفجر سيرى العالم آثار الملحمة التي سطرها المقاومون

إصابة برصاص الاحتلال خلال مواجهات في نابلس

كتائب القسام: نتصدى لتوغل بري إسرائيلي في بيت حانون وشرق البريج واشتباكات عنيفة تدور على الأرض

الامن العام : نتعقب ناشري هذه الفيديوهات

لبنان: تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي فوق مدينة بنت جبيل الجنوبية

الأمن العام : تعاملنا مع عدد من مثيري الشغب في منطقة الرابية

الصفدي: إسرائيل بدأت للتو شن حرب برية على غزة

غزة: انقطاع كامل لخدمات الاتصالات والإنترنت

الحدود الجنوبية في لبنان تشهد تصعيداً خطيراً

الأردن يطلب التصويت على مشروع قرار أممي بشأن غزة

عاجل

الامن العام : نتعقب ناشري هذه الفيديوهات

الجمعة، 27-10-2023 08:14 م

بيان صادر عن حركة المقاومة الإسلامية (حماس)

حماس



الوكيل الاخباري - ندعو وسائل الإعلام الغربية إلى وقف سياسة تبنّي الرواية الصهيونية المضلّلة والحرص على المهنية في نقل الحقيقة من قطاع غزة

نجدد في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) دعوتنا للمؤسسات الإعلامية الغربية بضرورة الالتزام بمعايير التغطية الصحفية المهنية

ووقف سياسة التبني الأعمى للرواية الصهيونية القائمة على الزيف والتضليل وقلب الحقائق، وألَّا تكون شريكةً في العدوان على شعبنا الفلسطيني، وفي شيطنة مقاومته التي تدافع عن شعبها، وتصدّ عدوّاً همجياً يرتكب أبشع المجازر بقتله 

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
تنزيل

حماس: مع الفجر سيرى العالم آثار الملحمة التي سطرها المقاومون

653c0e634236043e510af5a6

الأمم المتحدة: مطلعون على مجريات المفاوضات بشأن الأسرى لدى حماس

image_processing20231009-510415-ql8hws

إصابة برصاص الاحتلال خلال مواجهات في نابلس

1698427907-1219357182

كتائب القسام: نتصدى لتوغل بري إسرائيلي في بيت حانون وشرق البريج واشتباكات عنيفة تدور على الأرض

653c11c34c59b7406a17e7d4

لبنان: تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي فوق مدينة بنت جبيل الجنوبية

653c071a9a6f0

الصفدي: إسرائيل بدأت للتو شن حرب برية على غزة

أخبار متعلقة
1

إدارة فيسبوك تحذف صفحة قدس برس

لل

حماس: المقاومة الفلسطينية لا تستهدف الأطفال