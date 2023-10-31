الثلاثاء 31-10-2023
الوكيل الاخباري

دوي انفجار ضخم في تل أبيب

الامانة تعلن حالة الطوارئ المتوسطة

بيان صارم وحازم صادر عن الحكومة

القسام : هكذا اوقعنا جيش الاحتلال في كمينٍ محكم

بيان عسكري عاجل صادر عن القسام : الكتائب تشتبك مع الدبابات

ارادة ملكية سامية مرتقبة

الملك يصل إلى أبو ظبي

الاحتلال قصف جباليا بـ 6 قنابل ضخمة

التكاتف مع الأطفال وبناء المستقبل معًا ... Chery تدعم قضايا الأطفال حول العالم

الاحتلال يرتكب مجزرة وحشية جديدة في غزة

عاجل

بيان عسكري عاجل صادر عن القسام : الكتائب تشتبك مع الدبابات

الثلاثاء، 31-10-2023 06:57 م

بيان عسكري عاجل صادر عن القسام : الكتائب تشتبك مع الدبابات

1020233184541324753383


الوكيل الاخباري - أعلنت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) أن كتائب عز الدين القسام، جناحها العسكري، تخوض معارك وتشتبك بقوة مع أرتال من الدبابات والآليات العسكرية الإسرائيلية المتوغّلة في شمال وجنوب مدينة غزة.

واعتبرت الحركة في بيان، التوغّلات البرّية لجيش الاحتلال الإسرائيلي على محاور مختلفة من مدينة غزة، تحت غطاء كثيف من القصف الجوي والمدفعي "محاولة بائسة لمجلس حرب الاحتلال، لتحقيق إنجاز متوهّم لتغطية فشلهم العسكري والأمني، وترميم صورتهم وهزيمتهم الاستراتيجية في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) المجيد".

وأشارت إلى أن الكتائب والمقاومة الباسلة، تخوض معارك بطولية، وتشتبك بقوة مع أرتال الدبابات والآليات العسكرية المتوغّلة شمال وجنوب مدينة غزة، وتوقع فيها خسائر مباشرة على أكثر من محور.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
تنزيل

مستعمرون يغلقون طريق طولكرم نابلس

غزة

دوي انفجار ضخم في تل أبيب

مستوطنون-يستولون-على-أراضي-في-بلدة-الخضر

مستعمرون يستولون على منزل في بيت لحم

قسام

القسام : هكذا اوقعنا جيش الاحتلال في كمينٍ محكم

10202331135216199934425

الاحتلال يغلق حاجز عطارة شمال رام الله

99

الاحتلال قصف جباليا بـ 6 قنابل ضخمة

أخبار متعلقة
7956668_1697304325

كتائب القسام تطلق رشقات صاروخية مكثفة صوب الاراضي المحتلة -فيديو

10202315152215708550710

كتائب القسام تزف القائد القسامي أيمن نوفل

elaosboa76810

انفجارات في تل أبيب ورشقات صاروخية تضرب مطار بن غوريون

555

بيان صادر عن حركة المقاومة الاسلامية حماس

329338

كتائب القسام في لبنان تعلن قصف مستوطنتين إسرائيليتين بـ20 صاروخا

10202314141635541252785

كتائب القسام تعلن قصف عسقلان ومطار بن غوريون برشقات صاروخية