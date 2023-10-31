بيان عسكري عاجل صادر عن القسام : الكتائب تشتبك مع الدبابات

الوكيل الاخباري - أعلنت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) أن كتائب عز الدين القسام، جناحها العسكري، تخوض معارك وتشتبك بقوة مع أرتال من الدبابات والآليات العسكرية الإسرائيلية المتوغّلة في شمال وجنوب مدينة غزة.



واعتبرت الحركة في بيان، التوغّلات البرّية لجيش الاحتلال الإسرائيلي على محاور مختلفة من مدينة غزة، تحت غطاء كثيف من القصف الجوي والمدفعي "محاولة بائسة لمجلس حرب الاحتلال، لتحقيق إنجاز متوهّم لتغطية فشلهم العسكري والأمني، وترميم صورتهم وهزيمتهم الاستراتيجية في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) المجيد".



وأشارت إلى أن الكتائب والمقاومة الباسلة، تخوض معارك بطولية، وتشتبك بقوة مع أرتال الدبابات والآليات العسكرية المتوغّلة شمال وجنوب مدينة غزة، وتوقع فيها خسائر مباشرة على أكثر من محور.

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