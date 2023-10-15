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الأحد، 15-10-2023 05:10 م

كتائب القسام في لبنان تعلن قصف مستوطنتين إسرائيليتين بـ20 صاروخا

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الوكيل الاخباري- أعلنت كتائب "القسام" في لبنان عن "قصف مغتصبتي شلومي و نهاريا ومحيطهما شمال فلسطين المحتلة بـ20 صاروخا ردا على جرائم الاحتلال بحق أهل غزة".

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هذا وأفاد مصدر بأنه تم إطلاق عدد من الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه شمال إسرائيل، في سلسلة من القصف المتبادل والمتواصل على الحدود اللبنانية الإسرائيلية خلال اليوم.

وذكر مصدر أن المدفعية الإسرائيلية قصفت قرى رامية وبليدة وأطراف بلدة مروحين في القطاع الغربي لجنوب لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي إن خمسة صواريخ مضادة للدروع أطلقت اليوم من الجانب اللبناني استهدفت مواقع عسكرية على الحدود أحدها استهدف مستوطنة شتولا، وآخر استهدف قوة عسكرية، وردا على ذلك هاجم الجيش أهدافا عسكرية تابعة لـ"حزب الله".

 

 




 

 


 

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