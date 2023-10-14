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السبت، 14-10-2023 05:22 م

كتائب القسام تعلن قصف عسقلان ومطار بن غوريون برشقات صاروخية

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الوكيل الاخباري- أعلنت كتائب "القسام" اليوم السبت "قصف مستوطنات إسرائيلية وحشود للعدو ومطار "بن غوريون" برشقات صاروخية" ردا على استهداف المدنيين.

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وعلى قناتها في "تلغرام"، قالت "القسام":  "كتائب القسام تقصف مطار "بن غوريون" برشقة صاروخية ردا على استهداف المدنيين".

 


وأضافت: "كتائب القسام تقصف عسقلان المحتلة وتحشدات لقوات العدو قرب "ياد مردخاي" برشقات صاروخية".
ودخلت الحرب على غزة يومها الثامن منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها حركة "حماس" السبت الماضي، مع استمرار القصف الإسرائيلي العنيف للقطاع واتساع رقعته.

روسيا اليوم

 




 

 


 

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